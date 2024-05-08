Программа ко Дню Победы, винтаж-фест и стендап для 30+

Что планируется в День Победы.
Основной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия. В 10:00 здесь начнется парад войск Казанского гарнизона с участием военнослужащих и курсантов военного училища, студентов военных кафедр, кадетских классов, юнармии и суворовцев. По площади проедет историческая техника: танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ-100, плавающий танк ПТ-76, бронетранспортеры, пусковая установка БМ-13 «Катюша» и не только. В течение дня на площади Тысячелетия будет работать выставка военной техники. С 18:00 на площади стартует вечерняя программа: концерт с участием молодежных групп и коллективов, а также сводного городского хора. Специальным гостем праздника станет народный артист России Дмитрий Певцов.
В 11:00 в парке Победы пройдет парад юноармейцев и правоохранительных отрядов школьников города. Посетителей ждет гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и выступление детских и молодежных оркестров. В течение дня в парке также будут работать различные тематические площадки, посвященные празднику.
Праздничные события пройдут и в Казанском Кремле. С 14:00 на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря заработает интерактивный музей под открытым небом «Победители. Май 1945-го». А в 18:00 в Присутственных местах Казанского Кремля начнется показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» арт-резиденции «Йолдызлык». Спектакль по одноименному роману писателя Нодара Думбадзе повествует о жизни обычного грузинского села во время Великой Отечественной войны. Вход свободный, для посещения требуется регистрация.
В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на концерте «Музыка весенней надежды» будут звучать русские и зарубежные произведения для скрипки в исполнении учащихся музыкальной школы при Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова. Начало в 15:00, вход свободный.
В 19:30 в кинотеатре «Мир» состоится мероприятие «Песни Великой Победы» от «Татаркино». В программе — выступление творческих объединений Казани и показ военной мелодрамы «Африка» режиссера Дарьи Биневской, посвященного истории дружбы мальчика и служебной собаки в последние месяцы перед снятием блокады Ленинграда. Вход свободный.
Что посмотреть в театрах.
9 мая в театре им. Камала покажут спектакль «Игезк / Двойник», автором которой выступил народный поэт Татарстана Ркаиль Зайдулла. Действие пьесы происходит в Средние века на территории Великой страны и разворачивается вокруг главных героев Хана и Поэта. В сюжетную канву вплетены исторические реалии, известные из летописей о правителях Золотой Орды, которые предстают зрителю в виде метафизических размышлений о человеке и его предназначении, о праве выбора и слепом роке. Начало в 18:00, цена билета — от 315 ₽
11 и 12 мая в творческой лаборатории «Угол» запланирован показ спектакля «Школа для дураков» по мотивам романа Саши Соколова. В истории не важны сюжет, время, место и персонажи, а реальность теряет здесь привычные очертания. Ученик Такой-то страдает раздвоением личности, или не страдает, а даже осчастливлен этим явлением. Он, а точнее Они, уходят в свою, иную реальность — совершенно другую, наполненную любовью к людям. Начало спектакля в 19:00, билеты стоят 400 ₽
Куда сходить на концерты.
В праздничные выходные КЦ «Московский» станет центром притяжения любителей музыки. 10 мая здесь пройдет концерт «Невесомость», где с оркестром выступит Роман Салахутдинов. Молодой казанский композитор, автор произведений для оркестра и фортепиано сочетает в своем творчестве оркестр с элементами неоклассического нью-эйджа, минимализма и эмбиента. В программе «Невесомость» прозвучат полюбившиеся зрителю, а также новые композиции о связи человека, сил природы и космоса.
12 мая КЦ «Московский» примет фестиваль авторской песни «Гори, гора», названный в честь одноименного гимна Грушинского фестиваля. Участниками концерта станут известные музыканты и авторы-исполнители: Андрей Козловский, Павел Пиковский, Екатерина Болдырева и группа «Ул. Лукоморье», группа «Медвежий угол», Эльмира Галеева и Дмитрий Дубров. Стартует фестиваль в 17:00. Стоимость билетов начинается от 1000 ₽
На какие выставки сходить.
До 12 мая в Центре современной культуры «Смена» работает экспозиция «Хроника цветущих событий». Это проект-путеводитель, демонстрирующий разные грани художественной жизни Нижнего Новгорода. Работы более двадцати нижегородских художников можно посмотреть сразу в двух пространствах — выставочном зале и новой «Смена Галерее». Впервые выставка была представлена в галерее «Триумф» в Москве. Билеты стоят от 200 ₽
В Центре «Эрмитаж-Казань» продолжает работу выставка «“Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве». Выставочный проект состоит из более 250 предметов — различных видов обманок, создающих иллюзию и имитацию самых разнообразных объектов. Это произведения живописи и графики, скульптура, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани и предметы мебели, которые «обманывают» внешним обликом и завораживают мастерством исполнения. Стоимость билетов от 250 ₽
Познакомиться с цифровым искусством можно на мультимедийных выставках в Центре ArtPlay Media. В экспозиции «Искусство Японии: от Хокусая до современности» перед зрителем предстают как всемирно известные шедевры мастеров японской гравюры, так и малоизвестные широкой публике работы. Они отражают японскую городскую культуру с его сложной иерархией, особым языком иносказаний, аллюзий, символов, своей мифологией, специфическим духом свободы и особой эстетикой. А на выставке «Французский импрессионизм» можно увидеть мультимедийные копии художников, основавших собственное направление в XIX веке. Зритель познакомится как с главными представителями импрессионизма Клодом Моне и Пьером Огюстом Ренуаром, стоящими у истоков, так и с творцами с неклассическим взглядом на это направление, например, Эдгаром Дега и Полем Синьяком. Билеты стоят от 500 ₽
Чем заняться ещё.
В StandUp Club пройдут сразу несколько концертов. Программа «Стендапа для взрослых» больше всего подойдет зрителям, которые «застали уход уставшего Ельцина». Взрослые комики будут шутить на взрослые темы: брак, воспитание детей, старение и другие вопросы, интересующие людей в возрасте 30+. Шоу можно посетить 9 мая в 19:00, стоимость билета — от 600 ₽ А 10 и 11 мая на сцене казанского стендап-клуба выступит дуэт московских комиков: финалист «Открытого микрофона на ТНТ», участник «Roast Battle» Сергей Снурников и победитель шоу Money Mic VK Илья Раевский. Начало концертов в 21:30, билеты стоят 1000 ₽
Программу для детей подготовил Казанский Кремль: 12 мая в рамках образовательного проекта «Музейные выходные» детей и подростков (10−14 лет) ждет увлекательное путешествие в музейный мир. Участники программы отправятся на экскурсию по Казанскому Кремлю, научатся раскрывать обманки в искусстве на выставке «“Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве» в Центре «Эрмитаж-Казань» и побывают на мастер-классе по декупажу в Музее исламской культуры. Начало в 10:30, а продолжительность программы составит 3,5 часа. Участие по билетам за 900 ₽
12 мая с 13:00 на веранде ТЦ «Мега» можно будет посетить «Винтаж-фест», где пройдут винтажный маркет и ковровый своп, мастер-классы по тай-дай и созданию апсайкл-украшений. На фестивале также будет бьюти-зона с глиттером и росписью мехенди, ретро-игры на приставке Sega, тетрис, винил и показ фантастического фильма «Метрополис». За музыкальное сопровождение отвечает Егор Семаков.
Вечер 12 мая в баре «Ща» будет посвящен просмотру сериала «Теория большого взрыва» — популярного американского ситкома о жизни четырех молодых талантливых ученых, имеющих проблемы в общении с противоположным полом и пытающихся наладить личную жизнь. Сериальный марафон продлится с 17:00 до 1:00. Вход свободный.
16+
Гузель Ахметгалиева «Ъ-Казань».