Программа ко Дню Победы, винтаж-фест и стендап для 30+

Познакомиться с цифровым искусством можно на мультимедийных выставках в Центре ArtPlay Media. В экспозиции «Искусство Японии: от Хокусая до современности» перед зрителем предстают как всемирно известные шедевры мастеров японской гравюры, так и малоизвестные широкой публике работы. Они отражают японскую городскую культуру с его сложной иерархией, особым языком иносказаний, аллюзий, символов, своей мифологией, специфическим духом свободы и особой эстетикой. А на выставке «Французский импрессионизм» можно увидеть мультимедийные копии художников, основавших собственное направление в XIX веке. Зритель познакомится как с главными представителями импрессионизма Клодом Моне и Пьером Огюстом Ренуаром, стоящими у истоков, так и с творцами с неклассическим взглядом на это направление, например, Эдгаром Дега и Полем Синьяком. Билеты стоят от 500 ₽