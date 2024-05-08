Казахстанцам рассказали о погоде в День Победы

С прохождением южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны сильные дожди. Лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге — шквал, на северо-западе, севере град, на северо-западе, юге пыльная буря. На западе, юге Карагандинской, на севере, в центре области Улытау, на западе, пустынных районах Туркестанской области, на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Астане 9 мая ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла. В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 28−30 тепла. Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере.