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Парад Победы в Ростове-на-Дону пройдет без ветеранов

Парад Победы в Ростове решили проводить без участия ветеранов.

Об этом 8 мая сообщили в пресс-центре донского правительства.

— В целях обеспечения безопасности присутствие жителей и гостей города не планируется, — прокомментировали власти.

Напомним, о праздничном шествии без участия зрителей проинформировали еще на прошлой неделе, 3 мая, но тогда речи о ветеранах не шло. Прямую трансляцию донского Парада Победы можно будет увидеть на сайте правительства Ростовской области.

Добавим, всего в регионе в честь 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны организуют более 2,5 тысячи мероприятий. В частности, в муниципалитетах состоятся чествования ветеранов и выступления фронтовых бригад, планируются выставки, кинопоказы и уроки мужества.