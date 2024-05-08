Парад Победы в Ростове-на-Дону пройдет без ветеранов

Об этом 8 мая сообщили в пресс-центре донского правительства.
— В целях обеспечения безопасности присутствие жителей и гостей города не планируется, — прокомментировали власти.
Напомним, о праздничном шествии без участия зрителей проинформировали еще на прошлой неделе, 3 мая, но тогда речи о ветеранах не шло. Прямую трансляцию донского Парада Победы можно будет увидеть на сайте правительства Ростовской области.
Добавим, всего в регионе в честь 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны организуют более 2,5 тысячи мероприятий. В частности, в муниципалитетах состоятся чествования ветеранов и выступления фронтовых бригад, планируются выставки, кинопоказы и уроки мужества.