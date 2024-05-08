Чем заняться в Калининграде на 9 Мая?

В 10:00 на площади Победы состоится Военный парад войск Калининградского гарнизона;
С 11:00 до 17:00 в парке Победы пройдет большая праздничная программа (0+). Вход свободный. Концерт лучших творческих коллективов Калининграда. В парке будет работать киноплощадка, интерактивные площадки для детей, пройдет акция «Солдатская каша».
С 11:00 до 15:00 на территории парка Победы будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал» при участии актёров Калининградского областного драматического театра. На малой сцене пройдут театрально-музыкальные зарисовки и патриотический фестиваль «Ветер Победы». Полная программа мероприятий в парке Победы на сайте Культура39.
Музеи, театры, библиотеки и концертные площадки во всех муниципальных образованиях Калининградской области также подготовили праздничные программы ко Дню Победы.