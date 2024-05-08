Чем заняться в Калининграде на 9 Мая?

С 11:00 до 15:00 на территории парка Победы будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал» при участии актёров Калининградского областного драматического театра. На малой сцене пройдут театрально-музыкальные зарисовки и патриотический фестиваль «Ветер Победы». Полная программа мероприятий в парке Победы на сайте Культура39.