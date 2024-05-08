Победные выходные в Воронеже: парад, салют на телебашне, встречи с Бабкиной и Никоненко

В театре кукол 10 мая спектакль «Детский дневник войны» по произведениям Даниила Гранина. Спектакль создан к 75-й годовщине Великой Победы. Ужасы войны: голод и холод блокадного Ленинграда, смерть близких людей — все это показывается глазами ребенка, через призму его непосредственного восприятия. И эта беспристрастность, помноженная на искреннюю игру актеров, делает невыносимо четкими страшные условия военного времени. Печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки, воздушные силуэты, подчеркивающие призрачность осажденного города, погружают зрителей в атмосферу каждого дня, описанного в дневниковых записях. В 11.00 и 14.00. 6+