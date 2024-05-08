Победные выходные в Воронеже: парад, салют на телебашне, встречи с Бабкиной и Никоненко

ПАРАД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ.
9 мая в столице Черноземья пройдет парад войск Воронежского гарнизона. Но на него власти приняли решение пустить только ветеранов — из соображений безопасности. «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Массовых уличных мероприятий в городе не будет. Как и салюта. Но фейерверк обещает показать телебашня.
А в целом, можно будет посетить интересные события в культурных учреждениях — полную программу празднования Дня Победы смотрите здесь.
СПЕКТАКЛЬ О ВОЙНЕ.
В театре кукол 10 мая спектакль «Детский дневник войны» по произведениям Даниила Гранина. Спектакль создан к 75-й годовщине Великой Победы. Ужасы войны: голод и холод блокадного Ленинграда, смерть близких людей — все это показывается глазами ребенка, через призму его непосредственного восприятия. И эта беспристрастность, помноженная на искреннюю игру актеров, делает невыносимо четкими страшные условия военного времени. Печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки, воздушные силуэты, подчеркивающие призрачность осажденного города, погружают зрителей в атмосферу каждого дня, описанного в дневниковых записях. В 11.00 и 14.00. 6+
КОНЦЕРТ ВОЕННЫХ ПЕСЕН.
10 мая во дворце Ольденбургских концерт «Песни Победы». В программе известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу, песни, посвященные Родине и Величайшему подвигу русского народа. В концерте участвуют артист театра оперы и балета Алексей Тюхин, музыканты Евгений Мингалев, Альбина Плотникова и Евгений Мисников. Начало в 18.00 (6+).
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В БИБЛИОТЕКЕ.
11 мая в библиотеке имени Никитина в 15.00 начнется концерт учащихся и преподавателей Детской школы искусств № 1 «Весенний коктейль». В программе пьеса В. Калинина «Маленький испанец», «Бразильский танец» Ж. Пернамбуко и «Вальс» Й. Поврожняка, а также произведения Н. Паганини, Г. Санза, М. Каркасси, О. Зубченко, М. Миронова, «Песня про Дракошу», «Цикл песен про животных», «Это родина моя». В лекционном зале четвертого этажа, 6+
12 мая в 15.00 в музыкальной гостиной «Импровизация» (отдел музыкально-нотной литературы) пройдет концерт студентов Воронежского института искусств «От барокко до современности. Любимая музыка». В программе Соната для скрипки и фортепиано (1 часть) Жана Леклера, ноктюрн «Разлука» Глинки, одна из «Сказок» Метнера, Финал из Концерта для скрипки с оркестром Глазунова, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (1 часть) Бетховена и Танеева, «Дуэт» Банщикова, Дуэт из Сюиты для двух скрипок Бацевич, пьесы Бриджа.12+
12 мая в 13.30 в рамках клуба «Звезда Надежды в отделе абонемента пройдет концерт “Вместе — дружная семья” к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Зрителей порадуют зажигательными песнями и танцами юные артисты вокального ансамбля Son Sky и их руководитель Анастасия Шедогубова. 6+
А в 18.00 в этот же день в лекционном зале четвертого этажа концерт «Весеннее настроение» ансамбля народной песни «Славица». В программе прозвучат русские народные песни, казачьи, весенние заклички, липецкие страдания и произведения российских композиторов. Также будут представлены сольные номера, дуэты и трио. 6+
КОНЦЕРТЫ В ДИВНОГОРЬЕ И НОВОЖИВОТИННОМ.
10 мая в 14.00 в музее-усадьбе Веневитинова литературно-музыкальная программа «Не забудем их подвиг великий», 12+
11 мая в 12.30 в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет концерт вокального ансамбля «Единство» и хореографического ансамбля «Держава», 12+
КОНЦЕРТЫ В ФИЛАРМОНИИ.
10 мая в 19.00 и 11 мая в 18.00 в филармонии пройдет концерт «Песни Весны и Победы». В программе песни военных лет: «Катюша», «В лесу прифронтовом», Темная ночь«, “Журавли”, “День победы”.
12 мая в 13.00 концерт «В гостях у русской сказки». Прозвучит музыка самобытного русского композитора-сказочника Анатолия Лядова. 6+
КОНЦЕРТЫ БАБКИНОЙ И ВЕЧЕР НИКОНЕНКО.
Надежда Бабкина пригласила воронежцев на несколько бесплатных мероприятий. Они пройдут 11 и 12 мая в Воронежском концерном зале в рамках Всероссийского проекта «В Россию верим!».
11 мая покажут народную мистерию «В Россию верим!». В программе прозвучат песни и стихи, посвященные прошлому и настоящему нашей страны. Начало в 18.00. 12+
12 мая пройдет мастер-класс от руководителя детской фольклорно-театральной студии «Наследие» театра «Русская песня», начало в 11.00 (6+). А в 13.00 Надежда Бабкин и Московский ансамбль «Русская песня» проведут мастер-класс (12+).
А в 16.00 начнется творческий вечер известного артиста Сергея Никоненко. В программе прозвучат стихи и проза, воспоминания актера. 12+
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