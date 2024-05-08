Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске все парки и скверы обработали от клещей

Эффективность проведённых работ предстоит оценить через две недели.

Источник: соцсети

В Новосибирске завершена акарицидная обработка во всех скверах и парках. Об этом в среду, 8 мая сообщили в пресс-центре мэрии..

Опрыскивание зелёных пространств города для избавления от клещей проводилось с 22 апреля. Сегодня одним из последних от клещей обработали дендрологический парк на улице Жуковского.

Насколько эффективными оказались проведённые работы специалисты проконтролируют через две недели.

Тем временем, региональный Роспотребнадзор опубликовал 8 мая свежие данные о ситуации с укусами клещей в Новосибирской области.

По данным ведомства, за неделю с 1 по 7 мая врегионе зарегистрирован 501 случай укуса человека клещом.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что дополнительный общественный транспорт будет ходить на Радоницу в Новосибирске.

ЖКХ