В Новосибирске все парки и скверы обработали от клещей

В Новосибирске завершена акарицидная обработка во всех скверах и парках. Об этом в среду, 8 мая сообщили в пресс-центре мэрии..
Опрыскивание зелёных пространств города для избавления от клещей проводилось с 22 апреля. Сегодня одним из последних от клещей обработали дендрологический парк на улице Жуковского.
Насколько эффективными оказались проведённые работы специалисты проконтролируют через две недели.
Тем временем, региональный Роспотребнадзор опубликовал 8 мая свежие данные о ситуации с укусами клещей в Новосибирской области.
По данным ведомства, за неделю с 1 по 7 мая врегионе зарегистрирован 501 случай укуса человека клещом.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что дополнительный общественный транспорт будет ходить на Радоницу в Новосибирске.