Как будут работать дополнительные автобусы в Омске в родительский день?

В 2024 году Радоница по церковному православному календарю выпадает на 14 мая. В этот день принято поминать усопших, он считается Пасхой покойных, а потому вспоминать близких стоит не с печалью и слезами, а с эмоцией, которую несёт само название праздника — с радостью о том, что они перешли в жизнь вечную.
В Родительский день принято не только ходить в церковь на заупокойную службу, но и побывать на местах захоронения близких, помолиться за них, навести порядок на могилах.
Для удобства омичей, соблюдающих церковные обычаи, на Радоницу и накануне праздника будут работать дополнительные маршруты муниципального общественного транспорта, следующие к городским кладбищам.
Они начнут ходить уже с 11 мая. В этот день и 12-го на спецмаршруты выйдут 23 автобуса, которые доставят всех желающих на Ново-Кировское, Ново-Южное, Западное, Юго-Восточное и Северо-Восточное кладбища. Работать они будут с 8 до 19 часов.
Непосредственно, в день Радоницы, 14 мая, кроме этих маршрутов, пассажиры благодаря добавочным рейсам смогут беспроблемно добраться на Ново-Южное и Юго-Восточное кладбища, а также на кладбище в микрорайоне «Черёмуховское».
В родительский день на городских трассах в спецрейсах будут задействованы 134 автобуса-шаттла, курсировать они будут 12 часов, с 8:00 до 20:00. С конечных пунктов транспорт будет отправляться по мере наполняемости, посадка и высадка в автобус запланирована на всех остановках, расположенных по маршруту следования.
Стоимость проезда будет привычной, согласно городскому тарифу. Сохранится также действие льгот и проездных билетов.