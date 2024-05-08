Как будут работать дополнительные автобусы в Омске в родительский день?

В 2024 году Радоница по церковному православному календарю выпадает на 14 мая. В этот день принято поминать усопших, он считается Пасхой покойных, а потому вспоминать близких стоит не с печалью и слезами, а с эмоцией, которую несёт само название праздника — с радостью о том, что они перешли в жизнь вечную.