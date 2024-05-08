Работу скоростного трамвая остановят с 13 мая в Волгограде

Подрядчику тем временем предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть между улицами 39-й Гвардейской Дивизии и Землянского — это около 3,5 километров. Также в планах на 2024 год замена полотна на пересечении трамвайных путей у остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле после остановки “Завод “Красный Октябрь””, где составы спускаются под проезжую часть. Ранее стало известно, что Калач-на-Дону и город Таганрог в Ростовской области свяжет речной маршрут.