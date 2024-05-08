Работу скоростного трамвая остановят с 13 мая в Волгограде

После завершения празднования Дня Победы и последующими за ним выходными в Волгограде частично прекратит работу скоростной трамвай. Линию закроют для движения от станции «Ельшанка» до остановки «Ул. 39-й Гвардейской Дивизии» 13 мая.
От данной остановки до конечной станции «ВГТЗ» на севере города трамвай продолжит ходить. Чтобы обеспечить такую возможность, специалисты уже монтируют временный стрелочный перевод. Далее волгоградцам придется воспользоваться услугами электробуса № 15. Как сообщают в мэрии, на время ремонта линии СТ он будет курсировать от улицы Тополевой в Кировском районе до площади Титова в Краснооктябрьском.
Подрядчику тем временем предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть между улицами 39-й Гвардейской Дивизии и Землянского — это около 3,5 километров. Также в планах на 2024 год замена полотна на пересечении трамвайных путей у остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле после остановки “Завод “Красный Октябрь””, где составы спускаются под проезжую часть. Ранее стало известно, что Калач-на-Дону и город Таганрог в Ростовской области свяжет речной маршрут.