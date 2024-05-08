Воронежцам напомнили о рейдах ГИБДД на майских праздниках

Ранее автоинспекторы помогли добраться до больнице мужчине с раненой рукой. Воронежец повредил конечность дома при работе со шлифовальной машинкой. Мужчина попытался самостоятельно доехать до медучреждения, однако не справился и попросил помощи у правоохранителей. История закончилась благополучно — раненого оперативно доставили до больницы, где врачи оказали ему необходимую помощь.