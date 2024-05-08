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Воронежцам напомнили о рейдах ГИБДД на майских праздниках

Воронежские госавтоинспекторы собираются активнее патрулировать дороги в период с 9 по 12 мая.

Прежде всего, профилактические рейды будут направлены на выявление водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Кроме того, полицейские проверят соблюдение автомобилистами правил перевозки детей. Воронежских водителей призвали проявлять повышенную осторожность на дорогах.

Ранее автоинспекторы помогли добраться до больнице мужчине с раненой рукой. Воронежец повредил конечность дома при работе со шлифовальной машинкой. Мужчина попытался самостоятельно доехать до медучреждения, однако не справился и попросил помощи у правоохранителей. История закончилась благополучно — раненого оперативно доставили до больницы, где врачи оказали ему необходимую помощь.

ГИБДД