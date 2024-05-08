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В Крыму студенты приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны

Акция «Наследники Победы» собрала студентов различных учебных заведений.

В преддверии Дня Великой Победы, студенческие отряды Крыма приняли участие в акции «Наследники Победы», сообщает Крымское информационное агентство.

— В рамках этой инициативы был организован субботник на месте памятного знака, посвященного расстрелу советских граждан фашистами во время Великой Отечественной войны. Акция собрала студентов различных учебных заведений, которые вложили свои силы и время, чтобы почтить память героев прошлого, — пишет агентство.

Студенты убрали весь мусор, пропололи траву и привели в порядок территорию вокруг памятника.

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