В Крыму студенты приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны

— В рамках этой инициативы был организован субботник на месте памятного знака, посвященного расстрелу советских граждан фашистами во время Великой Отечественной войны. Акция собрала студентов различных учебных заведений, которые вложили свои силы и время, чтобы почтить память героев прошлого, — пишет агентство.