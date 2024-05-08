В День Победы в Петербурге вводятся ограничения в движении транспорта

Кроме того, 9 мая будет запрещено движение транспорта на свыше 10 участках дорог. Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00. Также 9 мая изменятся трассы 13 автобусов: № 2, 3, 7, 10, 15, 22, 24, 27, 49, 136, 181, 191, 290. С привычного пути свернут 11 троллейбусов: № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 22. Изменится маршрут трамвая № 3.