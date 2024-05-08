Центр Минска перекроют 9 мая — список улиц

МИНСК, 8 мая — Sputnik. В центре Минска временно перекроют движение в четверг 9 мая, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
С 13:00 до окончания праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено по проспекту Независимости на участке от улицы Якуба Коласа до проспекта Машерова. При этом общественный и специальный транспорт будет передвигаться на этом отрезке, но без остановок.
С 16:00 движение закроют еще на 10 участках:
- проспект Независимости — от улицы Ленина до проспекта Машерова.
- улица Янки Купалы — от Куйбышева до Первомайской.
- улица Киселева — от Красной до площади Победы.
- улица Коммунистическая — от Красной до Местного проезда площади Победы.
- Местный проезд — от Коммунистической до Киселева.
- улица Захарова — от площади Победы до Первомайской.
- Местный проезд — от Захарова до Фрунзе.
- улица Фрунзе — от Местного проезда до Первомайской.
- улица Энгельса — от Карла Маркса до Интернациональной.
- улица Интернациональная — от Ленина до Янки Купалы.
В ГАИ порекомендовали автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте в данный период времени.
Также в ведомстве рассказали, что сотрудники столичной Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы выставлены на дорогах Минска — они будут контролировать соблюдение ПДД и при необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения.