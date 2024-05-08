Центр Минска перекроют 9 мая — список улиц

С 13:00 до окончания праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено по проспекту Независимости на участке от улицы Якуба Коласа до проспекта Машерова. При этом общественный и специальный транспорт будет передвигаться на этом отрезке, но без остановок.