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Центр Минска перекроют 9 мая — список улиц

Временные ограничения для передвижения транспорта вводятся в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. В центре Минска временно перекроют движение в четверг 9 мая, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

С 13:00 до окончания праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено по проспекту Независимости на участке от улицы Якуба Коласа до проспекта Машерова. При этом общественный и специальный транспорт будет передвигаться на этом отрезке, но без остановок.

С 16:00 движение закроют еще на 10 участках:

  • проспект Независимости — от улицы Ленина до проспекта Машерова.
  • улица Янки Купалы — от Куйбышева до Первомайской.
  • улица Киселева — от Красной до площади Победы.
  • улица Коммунистическая — от Красной до Местного проезда площади Победы.
  • Местный проезд — от Коммунистической до Киселева.
  • улица Захарова — от площади Победы до Первомайской.
  • Местный проезд — от Захарова до Фрунзе.
  • улица Фрунзе — от Местного проезда до Первомайской.
  • улица Энгельса — от Карла Маркса до Интернациональной.
  • улица Интернациональная — от Ленина до Янки Купалы.

В ГАИ порекомендовали автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте в данный период времени.

Также в ведомстве рассказали, что сотрудники столичной Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы выставлены на дорогах Минска — они будут контролировать соблюдение ПДД и при необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения.