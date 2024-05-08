В преддверии 9 мая Финляндский вокзал принял «Парад паровозов»

Первым к перрону прибывал паровоз серии СО18−2018. Он был построен в 1941 году. Составы именно этой серии одними из первых весной 1945 года вошли в Берлин.
Следующим к перрону прибыл паровоз ЭР 796−46. Он был выпущен в 1952 году. В завершение торжественного парада горожане и гости Петербурга увидели знаменитый паровоз «Овечка». Он был построен в 1905 году.
«Именно благодаря ежедневному подвигу железнодорожников сразу после прорыва блокады Ленинграда уже 7 февраля 1943 года в осажденный город по железной дороге, вошедшей в историю как “Дорога Победы”, пришел первый поезд с Большой земли. Значение этого праздника невозможно переоценить — это наша память, наша гордость, наша общая история и наша духовность», — отметил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.