Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В преддверии 9 мая Финляндский вокзал принял «Парад паровозов»

В преддверии празднования Дня Победы Финляндский вокзал принял «Парад паровозов». На перрон прибыли уникальные ретролокомотивы времен Российской империи, Великой Отечественной войны и послевоенного времени. На мероприятии побывал корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМТРАНСА ПЕТЕРБУРГА

Первым к перрону прибывал паровоз серии СО18−2018. Он был построен в 1941 году. Составы именно этой серии одними из первых весной 1945 года вошли в Берлин.

Следующим к перрону прибыл паровоз ЭР 796−46. Он был выпущен в 1952 году. В завершение торжественного парада горожане и гости Петербурга увидели знаменитый паровоз «Овечка». Он был построен в 1905 году.

«Именно благодаря ежедневному подвигу железнодорожников сразу после прорыва блокады Ленинграда уже 7 февраля 1943 года в осажденный город по железной дороге, вошедшей в историю как “Дорога Победы”, пришел первый поезд с Большой земли. Значение этого праздника невозможно переоценить — это наша память, наша гордость, наша общая история и наша духовность», — отметил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.