«Решено 95 из 151 проблемного вопроса». КГК сказал про обращения белорусов по вопросам работы контакт-центров 115

В Комитете государственного контроля рассказали про обращения белорусов по вопросам работы контакт-центров 115 во время работы горячей линии. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что белорусы во время работы горячей линии рассказывал конкретные примеры некачественного и несвоевременного исполнения заявок (претензий). В КГК обратили внимание на то, что нарекания поступали со всех регионов Беларуси.
«К настоящему времени решено 95 из 151 проблемного вопроса», — уточнили в сообщении.
Отмечается, что в Минске в удовлетворительное санитарное состояние привели площадку, предназначенную для сбора крупногабаритных отходов жилого дома № 60 по улице Солтыса. Также был установлен график вывоза «Спецкоммунавтотранс».
Кроме того, был проведен ремонт кровельного покрытия в жилом доме № 78 по проспекту Независимости. Также переложили участок трубопровода системы канализации в техническом подполье жилого дома № 5 по улице Киреенко.
«За допущенные нарушения сроков и ненадлежащее рассмотрение заявок граждан к дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц», — подчеркнули в Комитете госконтроля.
И добавили, что на контроле ведомства остаются вопросы, которые требуют дополнительного времени для того, чтобы из разрешить.