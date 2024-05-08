Ушел из жизни известный поэт Хаким Булибеков

Во время учебы в аспирантуре Хаким Булибеков стал участником XXII советской Антарктической экспедиции (1976 — 1978 годы). Позже Хаким поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. По образованию физик, по профессии драматург, а по призванию — поэт, он стал одним из тех, кто воспевал Казахстан, говоря о нем на языке поэзии.