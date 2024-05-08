Ушел из жизни известный поэт Хаким Булибеков

Известный казахстанский поэт Хаким Булибеков ушел из жизни 6 мая. Об этом сообщили его родные и близкие.
У Хакима Булибекова остались жена, двое детей, трое внуков.
Прощание с поэтом состоится 10 мая в 10:00 в Национальном госпитале медицинского центра Управления делами Президента по адресу: Панфилова, 139 (вход с улицы Жамбыла).
Хаким Булибеков, яркий представитель поэтической элиты страны, занимавший одно из лидирующих мест в мире слова и метафор, был физиком по образованию.
Он закончил физический факультет, а затем — аспирантуру в московском Институте физики при Академии Наук, где его учителем был лауреат Нобелевской премии академик Николай Басов.
Во время учебы в аспирантуре Хаким Булибеков стал участником XXII советской Антарктической экспедиции (1976 — 1978 годы). Позже Хаким поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. По образованию физик, по профессии драматург, а по призванию — поэт, он стал одним из тех, кто воспевал Казахстан, говоря о нем на языке поэзии.
Его творчество богато разнообразием жанров и тем, в нем нашлось место как небольшим поэтическим эссе, так и монументальным историческим поэмам. Хаким Булибеков проявил себя как кинодраматург, режиссер и поэт. Ему удавалось говорить на языке современной поэзии о разных культурах и народах, об их истории и традициях, о симбиозе различий и сходств.
Реалист по натуре он умел улавливать красоту в самых разных проявлениях мира и человеческой души. Его стихи о любви, о женщине, о культуре и истории приковывали внимание читателей, заставляя их погрустить, задуматься, улыбнуться.