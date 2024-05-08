Мэрии Нижнего Новгорода и Дзержинска официально продлили отопительный сезон

В Нижнем Новгороде постановление вышло еще вчера, 7 мая. Мэр поручил теплоснабжающим организациям возобновить подачу тепла. В первую очередь, ресурсом необходимо обеспечить детские и лечебные учреждения, многоквартирные жилые дома, учебные заведения, общественные здания и промышленные предприятия.
Администрации районов должные ежедневно, начиная с 15 часов 8 мая, предоставлять оперативную информацию о возобновлении отопительного сезона.
В Дзержинске постановление вышло 8 мая. Глава города химиков рекомендовал теплоснабжающим организациям вернуть тепло в объекты соцсферы и в жилые дома.
Напомним, Юрий Шалабаев сообщил о возобновлении отопительного сезона в Нижнем Новгороде еще 5 мая. Сейчас тепло вернулось в 149 социальных объектов Нижнего Новгорода.
Отопление начали возвращать в Дзержинске с 3 мая. Тепло вернули в детские сады, школы, больницы. Всего за это время было подключено 60 учреждений. Работами занимается МУП «Прометей».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Павловском округе частично вернут отопление в жилые дома.