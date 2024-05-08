Петрович — о том, какие мероприятия будут проводиться в Молдове 9 Мая

«У каждого второго, если не у всех, деды и прадеды воевали в Красной армии против фашизма. Это касается и предков тех, кто сегодня сидит в парламенте и правительстве. Об этом говорят исторические факты. То, что они сегодня предают своих собственных предков, своих дедов и прадедов, говорит об их низких человеческих и нулевых политических качествах», — отмечает Петрович.