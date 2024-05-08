Петрович — о том, какие мероприятия будут проводиться в Молдове 9 Мая

Достигнута принципиальная договоренность об отсутствии партийной и политической символики на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказал председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Для европейцев 9 Мая — это день поражения. На протяжении всех 79 лет они терпеливо ждали своего часа для того, чтобы эту дату отменить. С этой целью ни 8, ни 10, никакого другого мая или вообще любого другого числа, а именно 9 мая была выбрана дата празднования дня Европы. Мы знаем, что в большинстве стран ЕС эта дата не отмечается».
По его словам, власти, отменяя День Победы, проводят чудовищный эксперимент над гражданами, их памятью и совестью. По его словам, это делают не западные пришельцы, а внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны.
«У каждого второго, если не у всех, деды и прадеды воевали в Красной армии против фашизма. Это касается и предков тех, кто сегодня сидит в парламенте и правительстве. Об этом говорят исторические факты. То, что они сегодня предают своих собственных предков, своих дедов и прадедов, говорит об их низких человеческих и нулевых политических качествах», — отмечает Петрович.
Единая колонна Марша победы, которая 9 мая выдвинется из центра Кишинева к мемориалу «Вечность», еще раз продемонстрирует сплоченность граждан Молдовы во имя памяти и подвига предков, совершенного в годы Великой Отечественной.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдовы, подвиги 50 тысяч из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза.
В прошлом году проевропейское правительство в Молдове выступило с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако она была очень негативно воспринята общественностью и отложена.