Частично запретят продажу алкоголя в столице Татарстана в дни KazanForum

Ограничения вводятся с 8.00 до 17.00 с 14 по 19 мая. Они коснутся торговых точек на ул. Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского. 15, 16 и 18 мая спиртное нельзя продавать в торговых объектах на улицах Спартаковская (№ 2а, 6), Хади Такташа (№ 2, 21, 77) и Марселя Салимжанова (№ 2, 6, 12а, 15/8б, 17). Выполняются ли введенные ограничения, проконтролирует Госалкогольинспекция Татарстана.