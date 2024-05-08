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Заморозки до −5°С ожидаются в Беларуси ночью в четверг

Согласно прогнозам белорусских синоптиков, заморозков уже не будет с ночи субботы.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 55% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Заморозки снова ожидаются в Беларуси, ночью в четверг столбики могут опуститься до −5°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 9 мая погодные условия в стране в основном продолжат формировать область повышенного давления и арктическаая воздушная масса.

«Ожидается холодная без существенных осадков погода, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, он вызовет в отдельных районах небольшие кратковременные дожди», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ночью на большей части Беларуси ожидаются заморозки от 0 до −5°С, днем температура воздуха составит от +9 до +15°С, на юго-западе страны — до +17°С.

Ночью атмосферное давление будет слабо расти, а днем — падать.

В пятницу, 10 мая, на погоду в республике начнут влиять фронтальные разделы и смещающиеся с Балтики теплые воздушные массы.

Ночью — местами, а днем на большей части Беларуси пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью температура будет находиться в пределах +1 до +8°С, днем — от +11 до +18°С, на юге — до +20°С.