Заморозки до −5°С ожидаются в Беларуси ночью в четверг

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Заморозки снова ожидаются в Беларуси, ночью в четверг столбики могут опуститься до −5°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 9 мая погодные условия в стране в основном продолжат формировать область повышенного давления и арктическаая воздушная масса.
«Ожидается холодная без существенных осадков погода, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, он вызовет в отдельных районах небольшие кратковременные дожди», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ночью на большей части Беларуси ожидаются заморозки от 0 до −5°С, днем температура воздуха составит от +9 до +15°С, на юго-западе страны — до +17°С.
Ночью атмосферное давление будет слабо расти, а днем — падать.
В пятницу, 10 мая, на погоду в республике начнут влиять фронтальные разделы и смещающиеся с Балтики теплые воздушные массы.
Ночью — местами, а днем на большей части Беларуси пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью температура будет находиться в пределах +1 до +8°С, днем — от +11 до +18°С, на юге — до +20°С.