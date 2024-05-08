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Работу ряда станций метро в центре Москвы будут ограничивать 9 мая

Работу станций метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека им. Ленина» и «Парк Победы» будут ограничивать 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции “Площадь Революции”, “Охотный ряд”, “Театральная”, “Александровский сад”, “Боровицкая” и “Арбатская” Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а “Библиотека им. Ленина” — только на пересадку. На станции “Парк Победы” в течении дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции.

метро