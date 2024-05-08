Работу ряда станций метро в центре Москвы будут ограничивать 9 мая

«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции “Площадь Революции”, “Охотный ряд”, “Театральная”, “Александровский сад”, “Боровицкая” и “Арбатская” Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а “Библиотека им. Ленина” — только на пересадку. На станции “Парк Победы” в течении дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход», — говорится в сообщении.