Парковка в Москве будет бесплатной 9−11 мая

«Впереди четыре выходных. Напоминаем, как работают парковки Москвы в праздничные дни: 9, 10 и 11 мая можно оставить машину на всех улицах столицы бесплатно; 12 мая парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 ₽ в час; парковки со шлагбаумом платные все дни», — значится в сообщении.
Как отметил заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в департаменте, на дорогах столицы в такие дни меньше машин, чем в будни. «Просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки для безопасности всех участников движения», — заключил он.