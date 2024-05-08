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Парковка в Москве будет бесплатной 9−11 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Плату за городские уличные парковки в Москве отменят в праздничные дни. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Впереди четыре выходных. Напоминаем, как работают парковки Москвы в праздничные дни: 9, 10 и 11 мая можно оставить машину на всех улицах столицы бесплатно; 12 мая парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 ₽ в час; парковки со шлагбаумом платные все дни», — значится в сообщении.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в департаменте, на дорогах столицы в такие дни меньше машин, чем в будни. «Просим водителей соблюдать правила остановки и стоянки для безопасности всех участников движения», — заключил он.