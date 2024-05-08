Парковка в Москве будет бесплатной 9−11 мая

«Впереди четыре выходных. Напоминаем, как работают парковки Москвы в праздничные дни: 9, 10 и 11 мая можно оставить машину на всех улицах столицы бесплатно; 12 мая парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 ₽ в час; парковки со шлагбаумом платные все дни», — значится в сообщении.