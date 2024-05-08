Главные новости к вечеру 8 мая

В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.
Послы ЕС согласовали использование активов России для ВСУ
Москва предупреждала об ответе на любые действия с замороженными активами.
Раскрыта сумма вменяемой замглавы Минобороны взятки
Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяется взятка в миллиард рублей.
Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером
Нью-Йорк стал лидером рейтинга самых богатых городов в 2024 году. Совокупное состояние его жителей превысило $3 трлн.