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Главные новости к вечеру 8 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.

Послы ЕС согласовали использование активов России для ВСУ
Москва предупреждала об ответе на любые действия с замороженными активами.

Раскрыта сумма вменяемой замглавы Минобороны взятки
Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяется взятка в миллиард рублей.

Канделаки ответила, может ли она стать новым министром спорта
Телеведущая и директор телеканала ТНТ назвала чушью и вбросами сообщения различных телеграм-каналов, что она может возглавить Минспорт.

Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером
Нью-Йорк стал лидером рейтинга самых богатых городов в 2024 году. Совокупное состояние его жителей превысило $3 трлн.