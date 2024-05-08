Минздрав Башкирии опубликовал измененный график работы медучреждений

Опубликован график работы медицинских учреждений Башкирии в период праздников. Напомним, завтра, 9 мая, начинаются длинные выходные дни в честь Дня Победы.
Как рассказали в пресс-службе минздрава республики, круглосуточно и все праздничные дни будут работать травмпункты.
Консультацию врачей в поликлиниках можно получить с 9 по 11 мая до 17:00. В эти дни даже можно пройти диспансеризацию и профосмотры. Неотложную медицинскую помощь можно вызвать до 16:00.
Женские консультации работают все дни, кроме воскресенья. УЗИ скрининг беременных можно будет пройти 10 мая.