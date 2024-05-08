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Минздрав Башкирии опубликовал измененный график работы медучреждений

В праздники с 9 по 12 мая изменится график работы медучреждений в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Опубликован график работы медицинских учреждений Башкирии в период праздников. Напомним, завтра, 9 мая, начинаются длинные выходные дни в честь Дня Победы.

Как рассказали в пресс-службе минздрава республики, круглосуточно и все праздничные дни будут работать травмпункты.

Консультацию врачей в поликлиниках можно получить с 9 по 11 мая до 17:00. В эти дни даже можно пройти диспансеризацию и профосмотры. Неотложную медицинскую помощь можно вызвать до 16:00.

Женские консультации работают все дни, кроме воскресенья. УЗИ скрининг беременных можно будет пройти 10 мая.

медицина