В Узбекистане повысят проходной балл в вузы и отменят «отработку» грантов

Начальник управления ведомства Абдували Халиков рассказал об отмене обязательной трехлетней «отработки». Он отметил, что выпускники еще с прошлого года не нуждаются в оригиналах дипломов, поскольку любой работодатель может проверить их наличие в едином реестре.