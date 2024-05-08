В Узбекистане повысят проходной балл в вузы и отменят «отработку» грантов

Начальник управления ведомства Абдували Халиков рассказал об отмене обязательной трехлетней «отработки». Он отметил, что выпускники еще с прошлого года не нуждаются в оригиналах дипломов, поскольку любой работодатель может проверить их наличие в едином реестре.
Также представители министерства рассказали о новом порядке выделения грантов на рейтинговой основе.
Образовательный грант будет выделяться студентам на один год, в первый год обучения — набравшим наивысшие баллы по результатам экзамена, а начиная со второго курса — по рейтинговым показателям.
Социально-поощрительный грант будет выделяться студентам, зачисленным на основе целевого приема на весь период обучения.
В ходе презентации также рассказали, что в будущем форма заочного обучения будет ликвидирована за счет расширения дистанционного и введения продленной формы образования.
Поступить станет сложнее, минимальный проходной балл поднимут с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления, по всем остальным — до 75,6.
Квоты по социально-гуманитарным профессиям будут сокращены в пользу инженерных, медицинских, точных и естественных наук.
Абитуриенты будут сдавать тестирование один раз и, в случае если баллов не достаточно для поступления, то принимать участие в конкурсе на поступление.
Процесс будет теперь проходить в два этапа:
- Первый — регистрация на тестирование, выбор дисциплин;
- Второй — после получения результатов тестирования выбор направления и предпочтительной формы обучения.
Напомним, что ранее мы сообщали о поручении президента о пересмотре системы образования, среди главных инициатив — новая система перераспределения гранта.