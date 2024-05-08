Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане повысят проходной балл в вузы и отменят «отработку» грантов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На состоявшейся сегодня презентации Министерство высшего образования, науки и инноваций представило ряд новых изменений в системе.

Начальник управления ведомства Абдували Халиков рассказал об отмене обязательной трехлетней «отработки». Он отметил, что выпускники еще с прошлого года не нуждаются в оригиналах дипломов, поскольку любой работодатель может проверить их наличие в едином реестре.

Также представители министерства рассказали о новом порядке выделения грантов на рейтинговой основе.

Образовательный грант будет выделяться студентам на один год, в первый год обучения — набравшим наивысшие баллы по результатам экзамена, а начиная со второго курса — по рейтинговым показателям.

Социально-поощрительный грант будет выделяться студентам, зачисленным на основе целевого приема на весь период обучения.

В ходе презентации также рассказали, что в будущем форма заочного обучения будет ликвидирована за счет расширения дистанционного и введения продленной формы образования.

Поступить станет сложнее, минимальный проходной балл поднимут с 56,7 до 94,5 балла по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления, по всем остальным — до 75,6.

Квоты по социально-гуманитарным профессиям будут сокращены в пользу инженерных, медицинских, точных и естественных наук.

Абитуриенты будут сдавать тестирование один раз и, в случае если баллов не достаточно для поступления, то принимать участие в конкурсе на поступление.

Процесс будет теперь проходить в два этапа:

  • Первый — регистрация на тестирование, выбор дисциплин;
  • Второй — после получения результатов тестирования выбор направления и предпочтительной формы обучения.

Напомним, что ранее мы сообщали о поручении президента о пересмотре системы образования, среди главных инициатив — новая система перераспределения гранта.

образование