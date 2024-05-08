Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана на четверг

«В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области ночью на западе, днем на большей части ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, южный порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, в центре, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.
В области Улытау на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 9 мая ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем временами порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области днем в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15−20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер восточный, порывы 15−20 м/с.
В области Абай на юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.
В Атырауской области ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау 9 мая ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15−18 м/с.
В Северо-Казахстанской области днем ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер юго-восточный 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15−20, порывы 23−28 м/с.
В Кызылординской области ночью на севере, в центре, днем на востоке ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем 15−20 м/с. 09 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15−20, ночью порывы 23 м/с.
В Туркестанской области в конце дня в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горах, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На западе, в пустынных районах области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области на западе, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. В Таразе Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на востоке, юге области 23−28 м/с. г. Костанай: 09 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области с 9 по 11 мая на территории в связи с повышением температурного фона в горных и предгорных районах ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.
«При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек», — предупредили синоптики.