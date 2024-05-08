Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана на четверг

В Туркестанской области в конце дня в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горах, днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На западе, в пустынных районах области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане днем 09 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с.