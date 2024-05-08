Власти Таиланда вернут марихуану в список наркотиков

К концу нынешнего года марихуана в Таиланде будет возвращена в список наркотиков, и ее можно будет использовать только в медицинских целях. Это происходит всего через два года после того, как в стране было легализовано ее употребление в рекреационных целях. Как сообщает Reuters, об ужесточении законодательства в отношении марихуаны написал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.