Власти Таиланда вернут марихуану в список наркотиков

По словам главы правительства, Министерству здравоохранения поручено в кратчайшие сроки обеспечить, чтобы марихуана могла использоваться опять только в медицинских целях. Это решение было принято премьер-министром по итогам встречи с представителями правоохранительных ведомств по вопросу борьбы с наркотиками. При предыдущем правительстве в 2022 году Таиланд стал первой азиатской страной, где было отменено уголовное наказание за выращивание конопли, производство, хранение и продажу продуктов из конопли и марихуаны. Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в Таиланде с 2018 года.
Между тем эксперты считают, что ужесточение в этом вопросе будет контрпродуктивным, оно негативно скажется на экономике и нанесет удар по малому бизнесу и потребителям. С момента легализации марихуаны в рекреационных целях в Таиланде открылись десятки тысяч магазинов и компаний, специализирующихся на продукции из нее. По некоторым оценкам, объем этой индустрии в стране к 2025 году может достигнуть $1,2 млрд.