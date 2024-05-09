Как будут работать парковки в Севастополе в праздники

Оспорить постановление о штрафе возможно в течение 10 дней со дня его получения. Для этого необходимо направить заявление на имя директора департамента транспорта. Через почту по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, 2; через официальный сайт Правительства, либо через суд. Если нарушение зафиксировано в центре города — в Ленинский районный суд города, в Балаклавский районный суд, — если нарушение зафиксировано в Балаклаве.