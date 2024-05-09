Как будут работать парковки в Севастополе в праздники

«В преддверии праздничных дней напоминаем, что бесплатно в центре города можно парковаться только в субботу и воскресенье, — сказано в сообщении. — В остальные дни — только первые 15 минут, если дольше — нужно оплатить парковку».
В случае неуплаты владельцу авто придет штраф в размере 1500 рублей, уточнили в ведомстве.
Центр Севастополя: припарковаться бесплатно можно с 20:00 до 8:00. В остальное время за один час нахождения автомобиля в зоне действия платной парковки нужно заплатить 35 рублей. Исключение — только суббота и воскресенье.
Балаклава: оставить машину на площади 1 Мая можно за 50 рублей в час вне зависимости от дня недели с 8:00 до 22:00.
Оплатить парковку можно через паркомат, мобильное приложение ruparking, в личном кабинете на сайте sevparking.ru, отправить СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.
Оспорить постановление о штрафе возможно в течение 10 дней со дня его получения. Для этого необходимо направить заявление на имя директора департамента транспорта. Через почту по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Пушкина, 2; через официальный сайт Правительства, либо через суд. Если нарушение зафиксировано в центре города — в Ленинский районный суд города, в Балаклавский районный суд, — если нарушение зафиксировано в Балаклаве.