Генпрокуратура: если бы не война, население Беларуси могло быть 17 млн

«Не менее 3 миллионов человек потеряла Беларусь в годы войны. Наши демографы подсчитали, что если бы не было войны, наше население сегодня составляло бы порядка 17 миллионов человек. Отсюда вопрос: сколько потеряла Беларусь в годы Великой Отечественной войны? Мы потеряли много нерожденных людей».
По данным Белстата, население республики на 1 января 2024 года составило 9 155 978 человек.
Ущерб от оккупации
Ранее прокуратура также оценивала материальный ущерб, нанесенный республике за годы немецкой оккупации, — около 2,3 триллиона долларов. Оценки делались и советскими властями. Вскоре после освобождения БССР было установлено, что оккупанты угнали из республики 350 тысяч лошадей, забили или угнали 948 тысяч голов крупного рогатого скота. Также они забрали зерна на 403,5 млн советских рублей.
Вывозилось и оборудование с заводов БССР, в частности, было вывезено 23,4 тысячи токарных станков.
Генеральная прокуратура изучает не только материальный аспект, но и продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Как следует из закона «О геноциде белорусского народа», под белорусским народом понимаются «советские граждане, проживавшие на территории Белорусской Советской Социалистической Республики в годы Великой Отечественной войны и (или) послевоенный период».
По этому делу прокуратура сделала ряд запросов в другие страны, однако, как отмечал генпрокурор Андрей Швед, ни одно из западных «цивилизованных» государств не откликнулось на эти просьбы. Речь идет о Литве, Латвии, Великобритании, США, Канаде и Австралии.