Генпрокуратура: если бы не война, население Беларуси могло быть 17 млн

«Не менее 3 миллионов человек потеряла Беларусь в годы войны. Наши демографы подсчитали, что если бы не было войны, наше население сегодня составляло бы порядка 17 миллионов человек. Отсюда вопрос: сколько потеряла Беларусь в годы Великой Отечественной войны? Мы потеряли много нерожденных людей».