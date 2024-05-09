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Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 8 мая сообщило о ситуации на водохранилищах страны, передает Zakon.kz.

Источник: amanatpartiasy.kz

По информации ведомства:

  • Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.
  • В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
  • В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Объекты работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Приток воды спадает.
  • В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
  • В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83,6%.
  • В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 48,6%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис.
  • В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
  • В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

«На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами “Казводхоза”. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

заключили в министерстве.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 8 мая опубликовало видео, на котором пострадавшие от паводков дома дезинфицируют. Подробнее можно прочитать здесь.