Сквер имени Иосифа Кобзона появится в Петербурге

В Петроградском районе сквер на Ординарной улице между домом 62 по Большой Пушкарской улице и домом 71 по Большому проспекту Петроградской стороны назовут в честь режиссера Динары Асановой. Сквер во дворе дома 17 по Каменноостровскому проспекту станет сквером Виталия Мельникова — советского и российского режиссера. Сквер у дома 9 по Мытнинской набережной назовут в честь режиссера Игоря Масленникова, а сквер между домами 5 и 11 по улице Чапыгина получит имя адмирала Валентина Дрозда.