В Башкирии рассекретили уголовные дела против пособников фашистов

В уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся международный молодежный форум «За мир без нацизма», объединивший более тысячи участников. Организаторам было важно донести до молодого поколения, как опасен фашизм и теперь уже неонацизм, с которым сражаются, в том числе и жители Башкирии в специальной военной операции России на Украине.
Так, одним из открытий форума стали рассекреченные чекистами два уголовных дела, возбужденных против пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны, и скрывавшихся в Башкирии. Посетители могли увидеть несколько томов расследований, где доказаны все факты кровавой расправы над жителями СССР. Эти дела еще ждут своих исследователей, и возможно, станут основой для создания романов и фильмов, насколько в этих реальных историях лихо закручен детективный сюжет.
— В УФСБ по РБ не зря сняли гриф секретности с этих дел и представили все документы широкой публике, — говорит секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Валерий Олейник. — Потому что сегодня, после 80 с лишним лет кто-то подзабыл, что такое настоящий фашизм, а молодежь, похоже, и не знала. А ведь сегодня такие же фашисты стоят у границ российского государства и наши ребята в СВО как раз борются за нашу свободу от губительных нацистских идей. Это и ответ на вопрос, чем опасен фашизм и почему надо остановить эту чуму. А людям нелишне напомнить, что может с ними случиться, если неонацизм победит.
Как следует из уголовного дела, одного из жестоких палачей советского народа поймали в селе Верхнеяркеево Илишевского района только в 1962 году, где он под другим именем маскировался под обычного гражданина. Вплоть до 1945 года садист, в качестве полицая участвовавший в расстрелах советских людей и карательных операциях по уничтожению местных жителей, служил фашисткой Германии. А потом, в неразберихе после окончания Великой Отечественной войны, завладел чужими документами и осел в Башкирии, ведя ничем не примечательный образ жизни. Надо отдать должное башкирским чекистам, которые не только обнаружили предателя с кровавыми руками, но и собрали доказательства, как он легко лишал жизни людей. В то время еще были живы многие свидетели, которые лично видели, как полицай расстреливал мирных граждан за неповиновение или просто за то, что они были советскими людьми. Суд приговорил предателя к 15 годам в колонии строгого режима и конфисковал в доход государства все его имущество.
Второго фашиста разоблачили в Стерлитамаке в 1958 году. Как только в 1941 году немецкие захватчики заняли донецкую Макеевку, ту самую за которую сегодня еще недавно шли ожесточенные бои российских войск с нацистским противником, предатель пошел на службу к оккупантам и стал полицаем. Причем дорос до высоких должностей, которые ему фашисты даровали за массовые убийства. Он расстреливал людей не только в Донецкой области, но в Ростове-на-Дону, вывозил стариков и детей в концлагеря, жестоко пытал и убивал евреев, партизан и коммунистов. Интересно, что изверг служил на немцев под чужим именем. После окончания войны он уже под своей фамилией вернулся в СССР, и уехав подальше от мест, где все знали полицая в лицо, оказался в башкирском Стерлитамаке. Здесь он также вел жизнь обычного человека, стараясь не привлекать к себе внимания. Но и этого кровавого негодяя разоблачили и отдали под суд. Фашиста приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.
Секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии отметил, что в Великой Отечественной войне советский народ победил нацизм «ценою огромных жертв».
— Сегодня ведь мы пожинаем эхо Великой Отечественной — тогда фашизм не искоренили до конца, — сказал Валерий Станиславович. — У людей оказалась короткая память, именно поэтому в соседнем государстве нацизм вновь расцвел пышным цветом. Говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат. Сегодня важно искоренить нацистские идеи, чтобы они уже не смогли вернуться.
Г-н Олейник напомнил, что на днях в Тверской области нашли братскую могилу красноармейцев, погибших в тяжелых боях с фашистами в начале Великой Отечественной. В захоронении покоятся около 30 останков. Среди павших бойцов два воина из Янаульского района Башкирии — 20-летний Тимерхан Абзалов и 19-летний Миргасим Давлетшин.
— Это был очень тяжелый период войны, — говорит он. — Но и тогда наши бойцы наступали на танки противника, имевшего и численное и техническое превосходство. Тимерхан Абзалов и Миргасим Давлетшин погибли героями в кровопролитном сражении в августе 1942 года за город Зубцов Тверской области. И очень символично, что их останки нашли в преддверии Дня Победы, когда мы не только вспоминаем павших за нашу свободу 80 лет назад, но и сегодняшних героев, опять защищающих нас от нацизма в СВО. Поэтому и сейчас важно вспоминать всех воинов, отдавших свою жизнь за свободу от нацистских идей, как прошлого, так и нынешнего времени.