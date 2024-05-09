В Башкирии рассекретили уголовные дела против пособников фашистов

Второго фашиста разоблачили в Стерлитамаке в 1958 году. Как только в 1941 году немецкие захватчики заняли донецкую Макеевку, ту самую за которую сегодня еще недавно шли ожесточенные бои российских войск с нацистским противником, предатель пошел на службу к оккупантам и стал полицаем. Причем дорос до высоких должностей, которые ему фашисты даровали за массовые убийства. Он расстреливал людей не только в Донецкой области, но в Ростове-на-Дону, вывозил стариков и детей в концлагеря, жестоко пытал и убивал евреев, партизан и коммунистов. Интересно, что изверг служил на немцев под чужим именем. После окончания войны он уже под своей фамилией вернулся в СССР, и уехав подальше от мест, где все знали полицая в лицо, оказался в башкирском Стерлитамаке. Здесь он также вел жизнь обычного человека, стараясь не привлекать к себе внимания. Но и этого кровавого негодяя разоблачили и отдали под суд. Фашиста приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.