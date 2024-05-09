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Какой сегодня день: 9 мая

Этот день является 130-м в григорианском календаре. До конца года остается 236 дней.

Источник: РИА "Новости"

Вы наверняка знаете, что 9 мая отмечается День Победы. О том, чем еще ознаменовано 9 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 9 мая

В 1754 году Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.

В 1924 году в Москве был основан Музей Революции (ныне Государственный центральный музей современной истории России).

В 1945 году в Берлине генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Кто родился 9 мая

Философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883−1955).

Бард, прозаик Булат Окуджава (1924−1997).

Певец Билли Джоэл (1949).

Вокалист «Depeche Mode» Дейв Гаан (1962).

Актер Федор Бондарчук (1967).

9 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память священномученика Василия, святителя Стефана, преподобного Иоанникия Девиченского, праведной Глафиры девы. Также это день поминовения усопших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Именины

9 мая именины у Степана, Николая, Петра, Ивана, Василия и Глафиры.