Какой сегодня день: 9 мая

Вы наверняка знаете, что 9 мая отмечается День Победы. О том, чем еще ознаменовано 9 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 мая
В 1754 году Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.
В 1924 году в Москве был основан Музей Революции (ныне Государственный центральный музей современной истории России).
В 1945 году в Берлине генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Кто родился 9 мая
Философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883−1955).
Бард, прозаик Булат Окуджава (1924−1997).
Певец Билли Джоэл (1949).
Вокалист «Depeche Mode» Дейв Гаан (1962).
Актер Федор Бондарчук (1967).
9 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память священномученика Василия, святителя Стефана, преподобного Иоанникия Девиченского, праведной Глафиры девы. Также это день поминовения усопших воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Именины
9 мая именины у Степана, Николая, Петра, Ивана, Василия и Глафиры.