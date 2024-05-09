Что можно и нельзя делать в день Глафиры 9 мая, который называют Горошница

Не следует разбирать гардероб, так как могут возникнуть мелкие проблемы. Не стоит на 9 мая планировать маникюр и педикюр. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. Кроме того, мужчинам запрещается сеять горох. Считается, что он не вырастет. Нельзя употреблять картофельные блюда. Это грозит недопониманием в семье.