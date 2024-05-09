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Что можно и нельзя делать в день Глафиры 9 мая, который называют Горошница

Узнали приметы и запреты в день Глафиры Горошницы, который отмечают 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 мая вспоминает Глафиру Амасийскую. В народе отмечают день Глафиры, или день Глафиры Горошницы. Название возникло из-за того, что 9 мая сеяли горох.

Что нельзя делать 9 мая

Не следует разбирать гардероб, так как могут возникнуть мелкие проблемы. Не стоит на 9 мая планировать маникюр и педикюр. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. Кроме того, мужчинам запрещается сеять горох. Считается, что он не вырастет. Нельзя употреблять картофельные блюда. Это грозит недопониманием в семье.

Что можно делать 9 мая

По традиции, 9 мая именно женщины сеяли горох и картофель. Согласно приметам, посеянные горох и картофель в указанный день дадут хороший урожай. А еще было принято готовить блюда из указанных культур.

Согласно приметам, ясный день указывает на богатый урожай огурцов. В том случае, если к 9 мая не до конца растаял снег, то ждали жаркого лета. Если кукушка кукует громко и часто, то будет хорошая погода.