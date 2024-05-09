Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы 9 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 9 мая, в четверг, в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Zakon.kz

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

— сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

— детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.