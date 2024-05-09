Парад во дворе ветерана ВОВ Курмата Рахимова провели полицейские ВКО

В Усть-Каменогорске попурри песен военных лет прозвучали прямо у дома, где живет фронтовик. Хор департамента полиции ВКО исполнил полюбившуюся «Катюшу», «Журавли» и «День победы».
Председатель совета ветеранов ОВД и НГ ВКО Нурлыбек Удербаев, стражи порядка и кадеты навестили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел 99-летнего Курмата Рахимова, организовав для него праздничный смотр.
Герой Рахимов, несмотря на то, что в этом году празднует 100-летний юбилей, по-прежнему бодр, силен, активен и жизнерадостен. Поздравления мужчина принимал, как всегда, с требовательным отношением к себе: костюм, ордена и офицерская выправка.
Солисты хора исполнили песни военных лет, где в каждом музыкальном номере творческие полицейские старались поднять и подарить праздничное настроение ветерану, все проходило торжественно, под звуки оркестра.
Парад порадовал не только ветерана, но и соседей. Люди выглядывали из окон, выходили на улицу, чтобы сполна насладиться представлением. Отметим, что буквально на днях в Астане аксакал получил государственную награду — орден «Курмет» от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую в торжественной обстановке вручил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
Курмат Рахимович 17-летним мальчишкой ушел на фронт. Боевой путь ветерана — это вся карта Белоруссии, Литвы, Польши, но долгожданную победу юноша встретил в Берлине. После войны он окончил военное училище в Каменец-Подольске, служил в пограничных частях на границах Туркмении и Ирана, казахстанско-китайской, советско-японской и других. После демобилизации прибыл в 1965 году в Усть-Каменогорск, сменив погоны на милициейские, долгие годы служил заместителем начальника УВД области.
После 16 лет работы в органах внутренних дел в 1981 году вышел на пенсию, однако, по сей день остается верным своему делу. За годы работы воспитал 6 генералов и 60 офицеров. Ветеран Великой отечественной войны и ОВД награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными наградами. И до сих пор он в строю, всегда мудрым советом готов поддержать тех, кто выбрал делом своей жизни — профессию — Родину защищать! Финальным аккордом парада стала песня «Катюша» и торжественный марш сотрудников полиции и кадетов.