Парад во дворе ветерана ВОВ Курмата Рахимова провели полицейские ВКО

После 16 лет работы в органах внутренних дел в 1981 году вышел на пенсию, однако, по сей день остается верным своему делу. За годы работы воспитал 6 генералов и 60 офицеров. Ветеран Великой отечественной войны и ОВД награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными наградами. И до сих пор он в строю, всегда мудрым советом готов поддержать тех, кто выбрал делом своей жизни — профессию — Родину защищать! Финальным аккордом парада стала песня «Катюша» и торжественный марш сотрудников полиции и кадетов.