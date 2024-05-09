В аэропортах Москвы задержаны и отменены рейсы на фоне непогоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что непогода не должна повлиять на проведение воздушной части Парада Победы 9 мая. «Порывы ветра сказываются, да, но сильных осадков не будет. Облачность, по расчетам, будет приемлемой… Тут ситуация неоднозначная… Видимость, вероятно, будет неплохая, но много других факторов… решение будет приниматься за несколько часов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).