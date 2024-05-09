В аэропортах Москвы задержаны и отменены рейсы на фоне непогоды

Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса; прилет одного отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен; задерживается прилет одного рейса. С середины дня 8 мая в Москве фиксируются порывы ветра до 20 м/c и осадки в виде снега.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что непогода не должна повлиять на проведение воздушной части Парада Победы 9 мая. «Порывы ветра сказываются, да, но сильных осадков не будет. Облачность, по расчетам, будет приемлемой… Тут ситуация неоднозначная… Видимость, вероятно, будет неплохая, но много других факторов… решение будет приниматься за несколько часов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).