Как ходит общественный транспорт в Кемерове 9 мая?

На День Победы 2024 в Кемерове изменится расписание и маршруты.
В День Победы проезд в общественном транспорте города Кемерово станет бесплатным. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по субботнему расписанию и с 6 утра поедут в объезд центральной части города (это продлится до окончания праздничных мероприятий).
Автобусы № 10, 15, 86, троллейбус № 15: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, пр. Советский и далее своими маршрутами.
Автобус № 88: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, вокзал.
Автобус № 170э: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, пр. Ленина, вокзал.
Автобусы № 84, 27, 49, 94, 111, 205: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, КЭМЗ.
Автобусы № 33, 48, 91, троллейбус № 7: ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, пр. Советский, пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская.
Автобусы № 7, 37: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, КЭМЗ.
Автобус № 197э: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская и далее своим маршрутом.
Автобусы № 23, 51, 226: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее своими маршрутами.
Автобус № 228: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее по маршруту.
Автобус № 54: пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее по маршруту.
Автобус № 101: пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, вокзал.
Автобусы № 3, 40: пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий и далее своими маршрутами.
Отправление автобусов № 168 «Драмтеатр — с.о. Журавли», № 169/177 «Вокзал — п/ф Строитель — д. Тебеньки», № 176 «Драмтеатр — с.о. Азотовец» запланировано от остановки «КЭМЗ».
Автобусы № 127, 182э вместо ул. Мичурина будут проезжать через ул. Соборную, оттуда на Красноармейский мост, ул. Красноармейскую, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, вокзал.