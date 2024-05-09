Глава Примгидромета Кубай рассказал о погоде на длинных выходных в Приморье

Погода в течение длинных выходных, приуроченных ко Дню Победы, в Приморье будет умеренной, возможны дожди, сообщил в Telegram-канале Примгидромета начальник управления Борис Кубай.
По его словам, 9 Мая будет в основном солнечно, за исключением северных районов, где возможен небольшой дождь. На территорию Приморского края периодически будет направлять атмосферные фронты обширный циклон из Хабаровского края, Еврейского автономного округа и Амурской области.
Есть вероятность дождей и в последующие выходные дни. Ожидается, что
Максимальная температура будет умеренной. На побережье ожидается плюс 10−14 градусов тепла, в крае — от плюс 18 до плюс 23 градусов.