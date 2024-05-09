В историческом центре города запретят движение и парковку транспорта

Это связано с подготовкой и проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Для обеспечения безопасности для транспорта будут полностью закрыты участки: — по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от пл. Мира до ул. Конституции СССР;- по проезду от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;- на съезде с моста через р. Кача в районе здания № 2 г, стр. 2 по пр. Мира на проезд вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда Красноярского края);- на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Вантового моста;- на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира»;- на съезде с ул. Дубровинского на набережную р. Енисей в районе здания № 1 стр. 1, на пересечении с ул. Сурикова.