В День Победы в Красноярске стартует сезон фонтанов

В 8:00 включили все городские водные сооружения. С этого момента фонтаны начнут работать в постоянном режиме. Водными струями горожане смогут любоваться ежедневно до осенних холодов. В этом сезоне в Красноярске будут запущены 26 из 30 фонтанов.
Самый большой красноярский фонтан на Театральной площади в первый же день порадует горожан музыкальным сопровождением. В День Победы струи воды будут «танцевать» под мелодии военных лет с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00. В вечернее время на фонтане включат подсветку, на площади в это время будет идти концерт, посвящённый Дню Победы.
10 мая фонтан «даст» первое в этом сезоне светомузыкальное шоу. Оно начнется в 20:00 и будет идти 2 часа — до 22:00. В репертуаре будет 23 различных комбинации водных струй: одуванчики, лепестки, улитки, столбы, бегущая дорожка и другие. Каждую комбинацию сопровождает свой режим динамической подсветки, состоящей из 1300 фонарей. За 2 часа программы фонтан исполняет композиции под аккомпанемент 50 мелодий, среди которых есть классические и современные композиции, сообщает мэрия.