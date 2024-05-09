В День Победы в Красноярске стартует сезон фонтанов

Самый большой красноярский фонтан на Театральной площади в первый же день порадует горожан музыкальным сопровождением. В День Победы струи воды будут «танцевать» под мелодии военных лет с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00. В вечернее время на фонтане включат подсветку, на площади в это время будет идти концерт, посвящённый Дню Победы.