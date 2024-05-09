Пенсия 67 тыс. Как поддерживают кузбасских ветеранов ВОВ и как отметим 9 мая

«С ветеранами ВОВ работа выстроена на регулярной основе, то есть у многих из общественных организаций есть, скажем так, закреплённые ветераны, к кому мы регулярно ходим. И если любой из них обратится к нам за какой-либо помощью, мы тут же отзовёмся и прилетим. В свою очередь, обращения ветеранов СВО имеют более высокую интенсивность. Иногда их вопросы просто более острые, более срочные и более критичные», — говорит Кирилл.