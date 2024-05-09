Пенсия 67 тыс. Как поддерживают кузбасских ветеранов ВОВ и как отметим 9 мая

Ветеранов Великой Отечественной войны в Кузбассе становится меньше с каждым годом, и кажется, что бюджетные деньги и силы перераспределились на бойцов СВО и их семьи. Но это не так. kuzbass.aif.ru выясняет, какие льготы и меры поддержки существуют сейчас для участников ВОВ.
Пенсии до 67 тысяч рублей.
«Пенсии по линии органов Социального фонда России в Кузбассе получают 64 участника Великой Отечественной войны, 27 инвалидов Великой Отечественной войны, 2,9 тысячи тружеников тыла, 156 бывших узников концлагерей, 110 награждённых знаком “Жителю блокадного Ленинграда”. Также пенсии получают вдовы погибших и умерших участников ВОВ — 1 238 человек», — отметила управляющий ОСФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.
После индексаций страховых пенсий с 1 января 2024 года на 7,5% и государственных пенсий с 1 апреля 2024 на 7,5% средний размер пенсий участников ВОВ составляет 58,9 тысячи рублей. А если учитывать и меры соцподдержки (ежемесячная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), то общий уровень их пенсий в среднем достигает 67,1 тыс. рублей.
Кроме того, в апреле, ко Дню Победы, все участники и инвалиды войны получили ежегодную выплату 10 тыс. рублей вместе с пенсией за апрель. Раньше подобные выплаты были единовременными. С 2019 года эти 10 тыс. рублей участники и инвалиды ВОВ получают ко Дню Победы ежегодно. По данным регионального министерства социальной защиты, ветераны ВОВ, а также супруги погибших (умерших) инвалидов и участников войны в преддверии праздника получат и из регионального бюджета по 5 тыс. рублей.
Также с 1 мая по 1 октября кузбасские пенсионеры будут бесплатно ездить с понедельника по четверг на городских и пригородных автобусах и электричках. А бизнес-зал аэропорта Новокузнецк с 1 мая ввёл круглогодичное бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ: это регистрация на отдельной стойке, ожидание в комфортных условиях и фуршетная линия. Услуга доступна участникам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также одному сопровождающему.
Чтобы воспользоваться услугой, ветерану необходимо предъявить удостоверение и паспорт, а сопровождающему — только паспорт.
Как отпразднуем День Победы?
Как обычно, 9 мая прогремят салюты в двух кузбасских столицах: северной и южной. В День Победы в Кемерове, Новокузнецке и Юрге запланированы парады с участием воинских частей, военной и ретро-техники. «Бессмертного полка» снова не будет.
8 мая на пощади у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и у Мемориала Защитников Донбасса в Новокузнецке пройдут большие праздничные концерты. Также 8 мая состоится традиционный мотопробег по Кузбассу с участием ретро-автомобилей. Возглавит пробег Сергей Цивилев. В этот же день в 22 часа во всех муниципалитетах региона возле военных монументов пройдёт акция «Свеча Памяти».
Ко Дню Победы музеи размещают в соцсетях публикации об экспонатах, которые принадлежали участниками ВОВ и труженикам тыла. Посты отмечены хештегом #МыПомним_МыХраним_вКузбассе.
Автобусы с артистами с 25 апреля по 9 мая с концертами посетят 42 отдалённых населённых пункта, где отсутствуют стационарные клубы. Среди тех, кого поздравят персонально, конечно, будут и ветераны.
Но не стало ли меньше помощи ветеранам в сравнении с бойцами спецоперации? Депутат, волонтёр и руководитель Молодой Гвардии Кузбасса Кирилл Погорелко считает, что ветеранам СВО сейчас уделяется внимания больше, чем ветеранам ВОВ, потому что последних в регионе осталось мало и потому что их проблемы часто уже не требуют сиюминутного решения. Однако они были и остаются особой категорией граждан, и внимание к ним не ослабевает.
«С ветеранами ВОВ работа выстроена на регулярной основе, то есть у многих из общественных организаций есть, скажем так, закреплённые ветераны, к кому мы регулярно ходим. И если любой из них обратится к нам за какой-либо помощью, мы тут же отзовёмся и прилетим. В свою очередь, обращения ветеранов СВО имеют более высокую интенсивность. Иногда их вопросы просто более острые, более срочные и более критичные», — говорит Кирилл.