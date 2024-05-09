Приморцам напомнили о запрете шашлыков

По сообщению регионального МинГОЧС, с начала года в Приморье зарегистрировано уже 230 пожаров на землях лесного фонда. Огонь бушевал на площади свыше 11 тысяч гектаров. Ещё свыше 480 пожаров потушили на землях иных категорий.