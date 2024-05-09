Приморцам напомнили о запрете шашлыков

За сутки в Приморье потушили 10 природных пожаров. Об этом сообщает правительство региона. Пожарным удалось ликвидировать все возгорания, и на сегодняшнее утро в Приморском крае не было действующих очагов возгораний.
Природные пожары тушили в Анучинском. Дальнереченском. Лесозаводском, Красноармейском, Спасском, Ханкайском и в Яковлевском районах.
По сообщению регионального МинГОЧС, с начала года в Приморье зарегистрировано уже 230 пожаров на землях лесного фонда. Огонь бушевал на площади свыше 11 тысяч гектаров. Ещё свыше 480 пожаров потушили на землях иных категорий.
Приморцам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. На длинные выходные многие отправятся на отдых в лес и на дачи. На территории края действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня. Нарушителей ждёт суровая ответственность.