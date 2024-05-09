«АмурФест. Весна» стартует в Хабаровске 10 мая

На майских выходных в Хабаровске стартует фестиваль «АмурФест. Весна» (0+), который проводится в рамках президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Хабаровского края.
10 мая посетителей ждут на площади Краевого Дворца Дружбы «Русь», а 11 и 12 мая фестиваль переедет на площадь им. Ленина.
— По традиции на «АмурФесте» организуют площадку краевого туристского информационного центра. Вместе с партнёрами проекта «Отдыхаем в крае» коллеги готовят интерактивы для взрослых и детей, необычные фотозоны и фотовыставки! Посетители смогут принять участие в розыгрышах и выиграть сувениры или туры по Хабаровскому краю, узнать новое о путешествиях, посмотреть на звёзды через телескоп и попробовать пищу космонавтов, сфотографироваться на квадроцикле или с Китолетом, — рассказали в министерстве туризма края.