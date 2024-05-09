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9 Мая в Челябинской области будет дождливым

В четверг, 9 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Челябинск

В четверг, 9 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, дождь. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, днем порывы до 15.

День Ангела сегодня, 9 мая, у Василия, Глафиры, Ивана, Нестора, Николая, и Степана.