9 Мая в Челябинской области будет дождливым

В четверг, 9 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, днем местами порывы до 18.