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Приметы на день Глафиры Горошницы: что нельзя делать 9 мая 2024 года

В четверг, 9 мая, отмечается официальный календарный праздник — День Победы.

Источник: МК.RU Челябинск

В четверг, 9 мая, отмечается официальный календарный праздник — День Победы. Однако на эту дату приходится и народный праздник — Глафира Горошница, название которого связано с посевом гороха. Также в эту дату вспоминают праведную деву Глафиру Амасийскую.

Что можно делать 9 мая:

на огородах начинают высаживать горох;из гороха обязательно готовили блюда;в этот день ждали прилета ласточек, и для них во дворе раскидывали зерна;

Что нельзя делать 9 мая:

сажать горох мужчинам;на ужин есть блюда из картофеля;ловить ласточек;разбирать вещи в шкафах;делать маникюр и педикюр;

Народные приметы:

дождь идет — к хорошему урожаю гороха;теплая и ясная погода — летом будет также благоприятная погода с умеренными осадками;сильные ветра в этот день — к возможной засухе;кукушка громко кукует — к хорошей погоде.