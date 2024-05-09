День Победы отмечают в Казахстане

В Казахстане были сформированы стрелковые, в том числе знаменитая на весь мир 316-я (она же в дальнейшем 8-я гвардейская Панфиловская) и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. Отсюда на фронт отправилось подавляющее большинство мужчин, как совсем еще юнцов, так и в летах. В целом, в ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Война унесла жизни более 600 тыс. из них.