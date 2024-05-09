День Победы отмечают в Казахстане

В Казахстане были сформированы стрелковые, в том числе знаменитая на весь мир 316-я (она же в дальнейшем 8-я гвардейская Панфиловская) и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. Отсюда на фронт отправилось подавляющее большинство мужчин, как совсем еще юнцов, так и в летах. В целом, в ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Война унесла жизни более 600 тыс. из них.
Упомянутая выше дивизия вошла в историю, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев при обороне Москвы 16 ноября 1941 года. Это событие навечно осталось в памяти потомков как подвиг 28-ми героев-панфиловцев.
По достоинству была оценена воинская доблесть и других наших соотечественников. Так, звания Героев Советского Союза удостоились более 500 казахстанцев. Четверо — летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский — дважды.
Активное участие жители КазССР принимали и в ведущейся в военные годы партизанской работе. Оставшиеся на родине вносили свой вклад в победу в тылу, ведь экономика страны была перестроена под нужды фронта — производство оружия и снарядов, поставки продовольствия и сырья.
Знамя Победы над рейхстагом также взмыло в воздух благодаря усилиям казахстанца Рахимжана Кошкарбаева и его однополчанина Григория Булатова.
В этом году в Казахстане отказались от проведения военного парада 7 и 9 мая.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».
Приоритетом является поддержание боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.
Вместе с тем, ветеранов, коих в стране, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, осталось 174, чествуют во всех регионах. Так, например, в Алматы 44 героям выплатят по два миллиона тенге. В Жетысуской области — по 1,5 млн. Здесь проживают четыре участника и инвалида ВОВ. В Акмолинской области шести ветеранам выплатят по 3 млн тенге.
9 мая в 09:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоится официальная церемония возложения цветов к Вечному огню возле Мемориала Славы с участием ветеранов ВОВ.
Праздничный концерт на площади парка 28 гвардейцев-панфиловцев начнется в 10:00. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и композиции послевоенных лет.
В Алматы также пройдут церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, Р. Кошкарбаева, памятникам А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, мемориалам «Вечная память сынам Отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».
Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие.
В школах и колледжах пройдут тематические «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих, ветеранов. В онлайн-формате на специальной платформе состоится акция-марш «Ер есімі — ел есінде» («Батырларға тағзым»).
Торжественные мероприятия ко Дню Победы состоятся во всех районах города:
Алатауский район: 7 мая в 11:00 — возложение цветов к памятнику «Ер есімі — Ел есінде» перед акиматом Алатауского района. В 12:00 — концертная программа на территории Атлетической деревни с участием звезд эстрады и творческих коллективов. Также пройдет выставка рисунков и рукоделия.
Алмалинский район: 9 мая в 12:00 на Арбате пройдет концертная программа.
Медеуский район: 9 мая в 12:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев планируется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов района.
Ауэзовский район: 9 мая в 11:00 в парке отдыха Family Park пройдет праздничный концерт.
Жетысуский район: 9 мая в 11:00 в парке Гульдер будет организована концертная программа для ветеранов тыла, пенсионеров, жителей района, там же развернется полевая кухня.
Наурызбайский район: 9 мая в 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347 состоится концертная программа, будет организована полевая кухня. Также пройдет военный рукопашный бой, выставка вооружений, книг и рисунков.
Турксибский район: 9 мая в 10:00 в парке им. С. Сейфуллина состоится концерт с участием художественных коллективов, театрализованное представление курсантов Военного института сухопутных войск, военнослужащих десантно-штурмовых войск, коллективов ДШ № 6, № 7, ДК Аэропорта, хора ветеранов «Ұлы дала әуендері» и гостей.
Бостандыкский район: 9 мая в 11:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города в парке Первого Президента РК.