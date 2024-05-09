Людей с какой группой крови чаще выбирают клещи

По информации Медикфорум, в ходе эксперимента специалисты поместили клещей в изолированное пространство и предложили им образцы крови разных групп, для чего была использована фильтрованная бумага.
Как утверждают исследователи, большинство клещей подползало к образцам с второй группой крови. Опыты были проведены более ста раз.
Третья группа крови пользовалась у клещей наименьшей популярностью. Ученые намерены провести дополнительные исследования.
Отметим, что клещи могут переносить различные болезни: боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и бабезиоз.
Клещевой энцефалит и болезнь Лайма — опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему.
Врачи напоминают, что при соблюдении мер безопасности, раннем обращении за медицинской помощью в случае присасывания клеща своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.