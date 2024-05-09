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Людей с какой группой крови чаще выбирают клещи

Чешские ученые провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что клещи предпочитают присасываться к людям со второй группой крови, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации Медикфорум, в ходе эксперимента специалисты поместили клещей в изолированное пространство и предложили им образцы крови разных групп, для чего была использована фильтрованная бумага.

Как утверждают исследователи, большинство клещей подползало к образцам с второй группой крови. Опыты были проведены более ста раз.

Третья группа крови пользовалась у клещей наименьшей популярностью. Ученые намерены провести дополнительные исследования.

Отметим, что клещи могут переносить различные болезни: боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремию и бабезиоз.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма — опасные заболевания, поражающие центральную нервную систему.

Врачи напоминают, что при соблюдении мер безопасности, раннем обращении за медицинской помощью в случае присасывания клеща своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

здоровье