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Парад Победы 2024 в Хабаровске: кадры марша

В Хабаровске прошел Парад Победы, который каждый год можно увидеть на главной площади города. В этом году в мероприятии приняли участие участники специальной военной операции.

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По традиции, кроме военнослужащих, прошли кадеты, курсанты военных училищ, МЧС и юнармейцы. Были и колонны представительниц прекрасного пола.

Движение техники открыл легендарный танк Т-34. Проехал и танк Т-72Б3. Единице такой техники удалось в первого удара на СВО поразить американский ОБТ Abrams. Также хабаровчане увидели российский бронетранспортер БТР-82М, боевую машину пехоты БМП-2, ракетный комплекс «Искандер — М» и реактивную систему залпового огня «Ураган». Также проехали багги «Ерофей», которые производят в Хабаровском крае.