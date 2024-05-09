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Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая

Астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная). Это последствия мощной солнечной вспышки, которая зафиксирована 8 мая, сообщает Zakon.kz.

Источник: xras.ru

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ отметили, что выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около 10 утра по астанинскому времени.

«Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3», — говорится в сообщении Лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.

Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли.

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