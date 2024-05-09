Сильные магнитные бури ожидаются 10 и 11 мая

Астрономы прогнозируют в пятницу вечером, то есть 10 мая, и в субботу, 11 мая, магнитные бури силой G2-G3 (средняя и сильная). Это последствия мощной солнечной вспышки, которая зафиксирована 8 мая, сообщает Zakon.kz.