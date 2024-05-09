Тысячи горожан празднуют День Победы во Владивостоке

Несмотря на пасмурную и довольно прохладную погоду, на Центральной площади Владивостока собрались тысячи горожан и гостей приморской столицы. Подробности в материале vl.aif.ru
Навстречу рекорду.
После окончаний Парада Победы здесь началась концертная программа. Там же развернулись тематические зоны, включая «Рекорд победы» — рекорд в 28855 отжиманий, как символ количества дней мирного неба над головой, выставки книг, конкурсы, мастер-классы, полевая кухня, игровые пространства для всех возрастов, фотозона, ярмарка сувениров и многое другое.
Жительница Владивостока Светлана Баландина говорит, что приходит на Центральную площадь каждый год.
«Я нечасто остаюсь на празднование после Парада. В этот раз решила остаться — и не зря! Очень нравится концерт, но здесь столько всего, что глаза разбегаются. Ну, у меня есть целый день впереди, чтобы все посмотреть».
Достойны памяти предков.
На Центральной площади приморской столицы развернулась выставка «Портрет героя». Здесь представлены работы учащихся художественных школ края. Они нарисовали портреты героев специальной военной операции, которые погибли защищая Отечество.
«Это очень пронзительные работы. Пробирает аж до мурашек», — говорит посетительница выставки Анастасия Клочкова.
Кроме того, воины-тихоокеанцы кормят всех желающих кашей из полевой кухни. Работают тематические площадки, на которых приморцев знакомят с работой операторов беспилотников, можно собрать и разобрать оружие, а также пострелять в импровизированном тире.
Праздник будет длиться до 22.00 и завершится фейерверком.